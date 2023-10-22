Чтобы преуспеть, генеративный ИИ должен научиться «внедрять инновации»Речь идет об инженерных задачах
Несмотря на то, что такие модели искусственного интеллекта, как ChatGPT, умеют создавать контент, похожий на существующие произведения, недавнее исследование Массачусетского технологического института подчеркивает их недостатки при решении инженерных задач.
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Исследование показало, что современные LLM слишком сосредоточены на статистическом сходстве, что заставляет их подражать существующим образцам, а не внедрять инновации. Инженерам-механикам, которым требуется помощь ИИ в генерировании новых идей, возможно, потребуется сместить акценты в этих моделях за пределы простого сходства.
Исследование проводилось на примере проектирования велосипедной рамы и показало, что традиционные LLM с трудом справляются с созданием рам, отвечающих техническим характеристикам и требованиям. Однако, когда та же задача была поставлена перед LLM, разработанными с учетом специфики инженерных задач, в результате были получены более инновационные и высокопроизводительные рамы.
По мнению исследователей из MIT, для повышения эффективности создания инновационных продуктов модели ИИ должны включать в себя требования к дизайну и другие приоритеты, такие как производительность и новизна.