Чтобы преуспеть, генеративный ИИ должен научиться «внедрять инновации»

Исследование показало, что современные LLM слишком сосредоточены на статистическом сходстве, что заставляет их подражать существующим образцам, а не внедрять инновации. Инженерам-механикам, которым требуется помощь ИИ в генерировании новых идей, возможно, потребуется сместить акценты в этих моделях за пределы простого сходства.

Исследование проводилось на примере проектирования велосипедной рамы и показало, что традиционные LLM с трудом справляются с созданием рам, отвечающих техническим характеристикам и требованиям. Однако, когда та же задача была поставлена перед LLM, разработанными с учетом специфики инженерных задач, в результате были получены более инновационные и высокопроизводительные рамы.

По мнению исследователей из MIT, для повышения эффективности создания инновационных продуктов модели ИИ должны включать в себя требования к дизайну и другие приоритеты, такие как производительность и новизна.