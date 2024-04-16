Чтобы Roku усилила безопасность, хакерам пришлось взломать 600 000 аккаунтов

Злоумышленники использовали метод вброса учетных данных, при котором для получения доступа к учетным записям на различных платформах используются украденные учетные данные, полученные в результате других утечек данных.

Компания Roku подчеркивает, что ее системы не были взломаны, и нет никаких доказательств того, что именно она была источником утечки учетных данных.

Что делается? Для усиления безопасности Roku сделала 2FA обязательным для всех пользователей, независимо от того, были ли их учетные записи взломаны, всем пострадавшим учетным записям сбросили пароли.

Roku призывает всех пользователей создавать надежные уникальные пароли, состоящие минимум из восьми символов и включающие в себя сочетание цифр, символов, а также заглавных и строчных букв.