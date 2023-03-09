Чтобы сократить расходы, интернет-издания "наняли" в штат нейросети

Чтобы сократить расходы, интернет-издания "наняли" в штат нейросетиКапитализм во всей красе
Компания Reach, владелец британских таблоидов Daily Mirror и Daily Express, а также других газет, начала публиковать статьи с помощью искусственного интеллекта, пытаясь сократить расходы на фоне падения доходов от рекламы. Об этом сообщает The Register.
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Три статьи, написанные с помощью инструментов машинного обучения, были опубликованы на сайте InYourArea.co.uk. Одна из статей, озаглавленная "Семь вещей, которые нужно сделать в Ньюпорте", представляет собой список, в котором собрана информация о местах и мероприятиях, доступных в одноименном курортном городе.
Генеральный директор Reach Джим Маллен сказал, что написанные машиной статьи проверяются и утверждаются редакторами-людьми, прежде чем они будут опубликованы в Интернете.
Месяц назад Reach объявила о планах по сокращению сотен рабочих мест на фоне падения доходов от рекламы.