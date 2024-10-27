Наука и технологии
Опубликовано 27 октября 2024, 17:09
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Чтобы точно не прилетело: ядерный реактор Aurora сделали похожим на лесной дом

Сделан Oklo
Oklo Inc., при поддержке Сэма Альтмана, генерального директора OpenAI, пытается менять ядерную энергетику с микроядерным реактором Aurora мощностью 1,5 МВт, предназначенным для «удаленных регионов». И да, так он выглядит.
Чтобы точно не прилетело: ядерный реактор Aurora сделали похожим на лесной дом

© Oklo

В отличие от традиционных реакторов, Aurora использует переработанное ядерное топливо, применяя высокообогащенный уран (HALEU) из отработанных топливных стержней. Дизайн использует запечатанное ядро без движущихся частей, способное работать до 20 лет без дозаправки.

Размещенный в компактном здании в форме буквы «А», похожем на загородный дом, Aurora лишен охлаждающих градирен, обычно ассоциирующихся с ядерными станциями.

Oklo видит эти реакторы как «центры сообществ» в холодных регионах, предлагающие арт-пространства, кафе и даже бассейны. Используя тепло от реактора для таких нужд, как опреснение воды и обогрев теплиц, Aurora стремится к «безотходному производству». Первый реактор Aurora планируется к установке рядом с Национальной лабораторией Айдахо к 2027 году.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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