Чтобы точно не прилетело: ядерный реактор Aurora сделали похожим на лесной дом

В отличие от традиционных реакторов, Aurora использует переработанное ядерное топливо, применяя высокообогащенный уран (HALEU) из отработанных топливных стержней. Дизайн использует запечатанное ядро без движущихся частей, способное работать до 20 лет без дозаправки.

Размещенный в компактном здании в форме буквы «А», похожем на загородный дом, Aurora лишен охлаждающих градирен, обычно ассоциирующихся с ядерными станциями.

Oklo видит эти реакторы как «центры сообществ» в холодных регионах, предлагающие арт-пространства, кафе и даже бассейны. Используя тепло от реактора для таких нужд, как опреснение воды и обогрев теплиц, Aurora стремится к «безотходному производству». Первый реактор Aurora планируется к установке рядом с Национальной лабораторией Айдахо к 2027 году.