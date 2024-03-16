Чтобы у вас было, чем лакомиться: ученые озадачились местами обитания лосося

Ученые пришли к выводу, что восстановленные места обитания лосося должны предлагать рыбе различные ресурсы и варианты выживания. Такое разнообразие позволяет им адаптироваться к изменчивым условиям окружающей среды. У лосося разные особенности жизненного цикла, такие как время миграции и темпы роста. Разнообразная среда обитания учитывает эти различия, обеспечивая долгосрочную устойчивость популяции.

Данное исследование основывается на существующих знаниях о преимуществах поздней миграции. Оно углубляется, анализируя, как эти преимущества проявляются в различных ландшафтах. Исследование подчеркивает необходимость усилий по восстановлению, учитывающих весь водосборный бассейн и создающих «мозаику взаимодополняющих сред обитания».