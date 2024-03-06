Чтобы вы не заваривали гербициды в чайнике, создан «фильтр» грунтовых вод

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, подчеркивает потенциал Sc-TBAPy в качестве решения для очистки воды. При воздействии света в течение всего пяти минут MOF полностью удалял глифосат из воды, превосходя другие испытанные материалы. Кроме того, Sc-TBAPy расщепляет глифосат без образования вредных побочных продуктов, в отличие от некоторых других методов.

MOF представляют собой пористые кристаллические структуры с настраиваемыми свойствами, что делает их весьма универсальными для различных применений. В данном случае Sc-TBAPy выступает в роли фотокатализатора — материала, который использует свет для ускорения химических реакций. Это позволяет Sc-TBAPy не только адсорбировать (захватывать) молекулы глифосата, но и расщеплять их на безвредные компоненты.

Глифосат, также известный как PMG, широко используется в сельском хозяйстве уже более 50 лет. Однако в последнее время возникли опасения по поводу его стойкости в окружающей среде и потенциального риска для здоровья. Хотя лишь небольшая часть применяемого глифосата поглощается культурами, остальная часть может просачиваться в водные источники, вызывая их загрязнение.