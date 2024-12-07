Чтобы защитить интернет-кабели, НАТО создаст флот беспилотников

Адмирал Пьер Вандье, командующий силами НАТО, заявил, что флот будет обеспечивать постоянное наблюдение, аналогичное системе видеонаблюдения в городских районах. Первоначально основное внимание будет уделяться наблюдению за поверхностью, а впоследствии будут добавлены и подводные возможности.

Цель — запустить флот беспилотников НАТО до следующего саммита альянса в июне 2025 года. Инициатива уже получила мощную поддержку со стороны морских сил и оперативных штабов НАТО.

Хотя детали еще дорабатываются.