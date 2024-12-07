Чтобы защитить интернет-кабели, НАТО создаст флот беспилотников

Опубликовано 07 декабря 2024, 17:541 мин.
Чтобы защитить интернет-кабели, НАТО создаст флот беспилотниковДля защиты подводной инфраструктуры
НАТО разрабатывает флот беспилотных надводных и подводных кораблей (USV) для защиты критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях, пишут СМИ. Проект реализуется после многочисленных перебоев в работе подводных кабелей в Европе, включая недавние разрывы кабелей между Литвой и Швецией, а также Финляндией и Германией.
Адмирал Пьер Вандье, командующий силами НАТО, заявил, что флот будет обеспечивать постоянное наблюдение, аналогичное системе видеонаблюдения в городских районах. Первоначально основное внимание будет уделяться наблюдению за поверхностью, а впоследствии будут добавлены и подводные возможности.
Цель — запустить флот беспилотников НАТО до следующего саммита альянса в июне 2025 года. Инициатива уже получила мощную поддержку со стороны морских сил и оперативных штабов НАТО.
Хотя детали еще дорабатываются.