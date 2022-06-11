Чуда не случилось: магазин санкционных товаров CDEK столкнулся с волной критики

В своем материале главред Mobile-Review Эльдар Муртазин рассказал о проблемах, с которыми могут столкнуться люди, если захотят совершить покупку на CDEK.Shopping. Для начала стоит отметить, что CDEK.Shopping сняла с себя ответственность за любые проблемы, с которыми могут столкнуться клиенты, мол, площадка изначально не давала гарантий ни по срокам доставки, ни по качеству товара. А его еще и вернуть нельзя.

Ну, месяц, это не так и долго, с Aliexpress заказ иногда можно и по несколько месяцев ждать. Однако, по словам Муртазина, некоторые товары пользователей не покинули даже стран приобретения, среди которых ОАЭ, Финляндия и другие. В этих случаях CDEK ссылается на логистические сложности, как например проблемы с прохождением таможни или платежные ограничения.

Отмечается, что у большинства клиентов при этом нет даже приблизительных сроков доставки товара, что, наверное, не очень приятно, учитывая максимальный срок доставки, которых в правилах сервиса не указан.

По оценкам Муртазина, CDEK.Shopping уже получила не менее 1,3 млрд рублей за все “проданные” товары.