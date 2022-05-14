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Чуда не случится? В смарт-часах Google будет стоять 4-летний процессор

Но у этого может быть объективная причина
В среду компания Google официально подтвердила, что выпускает часы Pixel Watch, но в представленном предварительном обзоре было мало конкретных спецификаций, поскольку до выхода часов еще несколько месяцев. 9to5Google стало известно, что Pixel Watch работают на чипе Exynos, который первоначально дебютировал в Samsung Galaxy Watch в 2018 году.
Чуда не случится? В смарт-часах Google будет стоять 4-летний процессор

Согласно источнику, часы Pixel Watch от Google используют Exynos 9110, чип Samsung, который впервые был выпущен в августе 2018 года.

Многие предполагали, что Google будет использовать Exynos W920, установленный в Galaxy Watch 4. Это дало бы Pixel Watch преимущество в производительности и эффективности, связанной с 5-нанометровым чипом и ядрами Corex-A55.

Скорее всего, Google использует более старый чип, потому что проект Pixel Watch начался уже давно. Во времена ранней разработки Pixel Watch, Exynos 9110 был еще новым, как объяснило издание.

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