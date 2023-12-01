«Чудо-минерал» со дна океана оказался ключом к охлаждению Земли

Геологи Массачусетского технологического института нашли «скрытое оружие» Земли в борьбе с изменением климата: смектитовую глину на дне океана. По форме напоминающие микроскопические гармошки, эти глинистые минералы, образовавшиеся в результате тектонических событий, демонстрируют необычайную способность удерживать углерод в течение миллионов лет.

Исследователи полагают, что при столкновении океанической коры с континентальными плитами горные породы выветриваются и превращаются в смектит, который оседает в океане, задерживая углерод в своих складках. Этот процесс, происходящий на протяжении тысячелетий, способствует глобальному похолоданию, вызывая ледниковые периоды после крупных тектонических событий.

Роль смектита в связывании углерода на протяжении всей истории планеты подчеркивает его потенциал в решении современных климатических проблем. Ученые MIT предлагают использовать его для сдерживания выбросов углерода, возможно, защищая такие регионы, как вечная мерзлота, от высвобождения накопленного углерода.