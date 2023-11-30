«Чувак, я обижен и зол»: гендиректор OpenAI дал интервью после своего увольнения… и возращения
Помните недавний хаос в OpenAI, когда гендиректора Сэма Альтмана уволил совет директоров, а потом из компании захотели уйти 700 из 770 сотрудников? Так вот, в эксклюзивном интервью Альтман рассказал, что сначала он не подчинился, но затем быстро согласился с просьбой совета директоров вернуться, подчеркивая свою преданность миссии OpenAI по созданию безопасных и полезных AGI.
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Альтман подчеркивает, что после кризиса команда стала сильнее и сплоченнее, и признает, что их система управления имеет свои проблемы. Интересно, что нынешнее руководство начало независимую проверку его увольнения.
Он также рассказал о первых днях после своего увольнения и звонка, который последовал за ним.
В субботу утром кто-то из членов правления позвонил мне и спросил, готов ли я поговорить об этом. И моей немедленной реакцией было что-то вроде неповиновения, типа: «Чувак, я обижен и зол, и я думаю, что это отстой». И затем почти сразу же я начал думать о том, что, очевидно, я действительно любил компанию и вкладывал в нее свою жизненную силу последние четыре с половиной года на постоянной основе, но на самом деле, намного дольше ... Мне потребовалось несколько минут, чтобы выйти из этого состояния и преодолеть эго и эмоции, а затем сказать: «Да, конечно, я хочу это сделать».
Несмотря на потрясения, Альтман выражает благодарность за то, что компания продолжала работать и без него (хоть и прошло не так много времени), демонстрируя непоколебимую приверженность команды.