«Чувак, я обижен и зол»: гендиректор OpenAI дал интервью после своего увольнения

Альтман подчеркивает, что после кризиса команда стала сильнее и сплоченнее, и признает, что их система управления имеет свои проблемы. Интересно, что нынешнее руководство начало независимую проверку его увольнения.

Он также рассказал о первых днях после своего увольнения и звонка, который последовал за ним.