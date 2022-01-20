Чья армия сильнее: НАТО или России и Белоруссии

В феврале 2022 года - с 10 по 20 февраля - РФ и Белоруссия проведут учения «Союзная решимость – 2022». В ходе этих учений будут проверяться военные силы и средства реагирования стран.

НАТО в то же время пока что не собирается давать гарантии безопасности России. Кроме того, ситуация на границе с Украиной продолжает оставаться довольно напряжённой.

Автор статьи напоминает, что НАТО представляет собой военный союз, в который входят 30 государств. В рейтинге сильнейших армий мира издания Global Firepower Index США расположены на первой строчке, Россия - на второй, Белоруссия - на 50-й. Необходимо также подчеркнуть, что по ядерному потенциалу РФ и Соединённые Штаты практически равны. Однако при этом ядерное оружие есть у Франции и Великобритании, которые тоже входят в состав НАТО.