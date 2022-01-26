Чья армия сильнее: НАТО + Украины или России?

В рамках обзора на YouTube-канале Global Analysis сопоставили численность армии России и Украины + НАТО.

Оборонный бюджет у НАТО и Украины составляет на сегодня 1 019 600 000 000 долларов, у России - 48 миллиардов долларов.

Активный персонал составляет у РФ 1 013 000 человек, у НАТО с Украиной - 3 912 000 человек. В то же время в резерве у России находятся 2 миллиона военнослужащих, у НАТО и Украины - 3 003 000 человек.

Военных танков НАТО + Украина имеют 23 232 единицы техники, Россия - 21 950 единиц.

Численность бронетехники составляет у РФ 51 452 единицы, у Украины и НАТО - 118 067 единиц.

Количество APC равняется у НАТО с Украиной 22 506 единиц, у России - 9 931 единица.

Что касается бронированных машин, то у РФ их 27 672 единицы техники, у НАТО + Украины - 123 792 единицы.

Число MRAP у Украины и НАТО составляет 24 387 единиц, у России - 10 209 единиц.

Количество реактивных миномётов равняется у России 4 032 единицам, у Украины + НАТО - 5 374 единицам.

Из артиллерии имеет на вооружении РФ 11 232 единицы, а НАТО + Украина - 16 474 единицы.

Авиатехники содержит Россия 4 206 единиц, Украина + НАТО - 23 157 единиц. Из них истребителей у РФ - 946 единиц, у НАТО и Украины - 3 950 единиц, штурмовиков - 1 496 единиц и 3 847 единиц соответственно, тренировочных самолётов - 516 и 3 847 единиц.

Всего вертолётов имеют на вооружении НАТО и Украина 8 844 единицы, Россия - 1 573 единицы. Среди них ударных вертолётов - 649 единиц у РФ, 1 927 единиц у Украины + НАТО.