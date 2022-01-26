Чья армия сильнее: НАТО + Украины или России?Выяснили на YouTube-канале Global Analysis
В рамках обзора на YouTube-канале Global Analysis сопоставили численность армии России и Украины + НАТО.
Оборонный бюджет у НАТО и Украины составляет на сегодня 1 019 600 000 000 долларов, у России - 48 миллиардов долларов.
Активный персонал составляет у РФ 1 013 000 человек, у НАТО с Украиной - 3 912 000 человек. В то же время в резерве у России находятся 2 миллиона военнослужащих, у НАТО и Украины - 3 003 000 человек.
Военных танков НАТО + Украина имеют 23 232 единицы техники, Россия - 21 950 единиц.
Численность бронетехники составляет у РФ 51 452 единицы, у Украины и НАТО - 118 067 единиц.
Количество APC равняется у НАТО с Украиной 22 506 единиц, у России - 9 931 единица.
Что касается бронированных машин, то у РФ их 27 672 единицы техники, у НАТО + Украины - 123 792 единицы.
Число MRAP у Украины и НАТО составляет 24 387 единиц, у России - 10 209 единиц.
Количество реактивных миномётов равняется у России 4 032 единицам, у Украины + НАТО - 5 374 единицам.
Из артиллерии имеет на вооружении РФ 11 232 единицы, а НАТО + Украина - 16 474 единицы.
Авиатехники содержит Россия 4 206 единиц, Украина + НАТО - 23 157 единиц. Из них истребителей у РФ - 946 единиц, у НАТО и Украины - 3 950 единиц, штурмовиков - 1 496 единиц и 3 847 единиц соответственно, тренировочных самолётов - 516 и 3 847 единиц.
Всего вертолётов имеют на вооружении НАТО и Украина 8 844 единицы, Россия - 1 573 единицы. Среди них ударных вертолётов - 649 единиц у РФ, 1 927 единиц у Украины + НАТО.
Что касается пассажирских самолётов, то их у РФ - 471 единица, у Украины + НАТО - 1 996 единиц.
Самолётов AWACS имеют НАТО и Украина 96 единиц, Россия - 41 единицу.
Самолётов радиоэлектронной борьбы у РФ 7 единиц, у Украины + НАТО - 35 единиц.
Самолётов-заправщиков находится на вооружении у НАТО + Украины 697 единиц, у России - 19 единиц.
Стратегических бомбардировщиков имеется у РФ - 135 единиц, у Украины с НАТО - 138 единиц. Малозаметных же стратегических бомбардировщиков у России нет вообще, в то время как у НАТО + Украины - 20 единиц.
Из военно-морского флота у РФ 623 единицы техники, у НАТО + Украины - 1 704 единицы. Среди них авианосцев - 1 и 17 единиц соответственно, вертолётоносцев у России нет вообще, у НАТО и Украины - 13 единиц, эсминцев - 18 и 113 единиц, фрегатов - 13 и 134 единицы, корветов - 85 и 67 единиц, подлодок - 64 и 147 единиц.
Что же касается ядерного оружия, то Россия имеет на вооружении 6 500 единиц техники, Украина и НАТО - 4 418 единиц.
Как видно из представленного сравнения, по большинству пунктов (за исключением ядерного оружия, кораблей-корветов) по численности армия РФ уступает силам Украины и НАТО.