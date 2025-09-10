Цианобактерию назвали идеальным кандидатом для перерабатки марсианской почвы

Chroococcidiopsis живёт в пустынях Азии, Северной Америки и даже Антарктики. Её проверяли в космосе: в экспериментах BIOMEX и BOSS на МКС бактерию подвергали воздействию открытого космоса около полутора лет. Самым опасным для неё оказался ультрафиолет, но даже тонкая защита — слой грунта, например — значительно повышала шансы выживания.

После возвращения на Землю бактерии смогли полностью восстановить повреждённую ДНК, а новые поколения не имели повышенного числа мутаций. На Земле Chroococcidiopsis также выдерживает экстремальные дозы гамма-излучения, сильный холод до −80°C и оставляет биомаркеры, полезные для поиска жизни на Марсе.

Ещё одно удивительное свойство Chroococcidiopsis — она способна жить на лунной и марсианской почве, переносить токсичные перхлораты и производить кислород через фотосинтез. Будущие миссии изучат её в условиях микрогравитации и возможности использовать инфракрасный свет для её фотосинтеза.