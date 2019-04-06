Цифра дня: Сколько спутников запустит Amazon, чтобы стать всемирным интернет-провайдером?

Крупнейший интернет-магазин в мире Amazon решил вывести на орбиту 3236 спутников. Он сделает это в рамках проекта Project Kuiper.

В прошлом месяце компания подала ряд заявлений в Федеральную комиссию по связи (FCC) США. Из этих документов стало ясно, что Amazon собирается запустить более трех тысяч спутников на разные орбиты. Большинство аппаратов — 1296 будут находиться на высоте 610 км, 784 спутника — на 590 км, и еще 1156 будут двигаться по орбите с высотой 630 км.

Проект Amazon амбициозный. Сообщается, что все эти спутники покроют территорию, на которой проживает почти все население Земли. Однако это пока не значит, что компания будет обеспечивать связь всем жителям этих территорий: сначала ей необходимо добиться разрешения от каждой страны.