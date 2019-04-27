Цифра дня: Через сколько лет аккаунты мёртвых обгонят по числу аккаунты живых?

Исследователи Оксфордского университета подсчитали, что к 2070 году количество аккаунтов в Facebook, принадлежащих мёртвым людям, превзойдёт число аккаунтов живых людей.

Учёные изучили динамику развития соцсети и предположили, что к 2100 году умрёт как минимум 1,4 миллиарда пользователей Facebook. С такой динамикой уже через 50 лет больше половины всех аккаунтов в соцсети будут принадлежать мёртвым людям.

Исследователи определили два вероятных сценария развития Facebook. Согласно первому, начиная с 2018 года прирост новых пользователей соцсети остановится, поэтому доля «мёртвых» страниц будет увеличиваться достаточно быстро. По второму сценарию, прирост будет идти с текущими темпами, и доля аккаунтов погибших людей будет расти на так быстро. Учёные говорят, что истина находится где-то посередине.

По словам исследователей, главный вопрос, который поднимает работа: что делать с цифровыми «останками» людей? Кто имеет право на эти данные, на доступ к аккаунтам, как их можно использовать для изучения? Вокруг этой сферы сейчас витает множество нерешённых этических вопросов.