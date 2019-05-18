Цифра дня: Через сколько месяцев разорится компания Илона Маска Tesla?

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что отныне он и новый финансовый директор Зак Кирхорн (Zach Kirkhorn) будут лично контролировать все расходы компании. Иначе через 10 месяцев производитель электрокаров потратит все деньги.

Маск собирается значительно сократить расходы компании и проверять все корпоративные траты, в том числе зарплаты сотрудников, командировочные, «буквально каждый платёж с банковского счёта». Плачевную финансовую ситуацию пока не спасают даже дополнительные $2,7 миллиона, которые привлекла Tesla. По словам Илона, у него есть всего 10 месяцев, чтобы сделать компанию безубыточной.

Отметим, первый квартал текущего года Tesla завершила с убытками в $702 миллиона. А сегодня из-за заявления Маска стоимость акций компании достигла двухлетнего минимума.