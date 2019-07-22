Цифра дня: Какой процент продаваемой в России питьевой воды — подделка?

Во время встречи с президентом России глава «Ростеха» заявил, что в стране пора вводить маркировку питьевой воды. По его данным, как минимум четверть всей продаваемой воды в России — фальсификат.

В среднем по стране процент поддельных напитков составляет от 25 до 35%. В некоторых регионах он достигает 80%.

Глава «Ростеха» также рассказал, что к концу года в России появится маркировка молочной продукции. Суть маркировки состоит в следующем: на товары будет наноситься цифровой код Data matrix, который можно будет сканировать при приёме на склад и при продаже в магазине. Сырьё до производства будет контролировать Россельхознадзор, а до продажи в магазине — Центр развития перспективных технологий.