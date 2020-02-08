Цифра дня: Какой штраф выплатит Apple за замедление старых iPhone?

Власти Франции потребовали у Apple выплатить штраф за замедление старых моделей iPhone. Теперь компании придётся отдать 25 млн евро.

По мнению французских властей, Apple должна была информировать пользователей о том, что обновление iOS может привести к замедлению работы iPhone 6, SE и 7.

Расследование по делу началось во Франции в январе 2018 года. Сообщается, что многим пользователям старых моделей смартфонов пришлось менять батарею iPhone или вовсе покупать новую модель. Ведь вернуться к предыдущей версии программного обеспечения они не могли. Apple штраф выплатить согласилась.

Напомним, ранее компания заявляла, что замедление работы смартфонов должно снизить нагрузку ради более долговечной работы аккумулятора. Это якобы позволит продлить стабильную «жизнь» аппаратов.