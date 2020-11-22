Цифра дня: Какова доля Яндекса в переходах на пиратские сайты?

Эксперты компании Group-IB заявили, что Яндекс является основным поставщиком аудитории для пиратских сайтов, преимущественно онлайн-кинотеатров. На эту поисковую систему приходится 90-процентная доля трафика на незаконные ресурсы.

При этом доля Яндекса стала снижаться, пишет издание «Ведомости». По данным на начало ноября показатель трафика на пиратские сайты у поисковика снизился на 5%, если сравнивать с 2019 годом.

Отмечается, что в статистике Group-IB учитывались только данные заходов с компьютеров и мобильных устройств.

Оставшиеся 10% обеспечивают другие поисковики, соцсети, мессенджеры, надстройки в браузерах и прямые переходы. Что интересно, на Google приходится лишь 2-процентная доля трафика.

Эксперты объясняют высокую долю Яндекса в переходах на пиратские сайты ускорением индексации новых ссылок в поисковике.