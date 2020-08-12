Цифра дня: Какова скорость интернета на МКС?

Журналистам стало известно, что лётные испытания широкополосной системы связи (ШСС) на российском сегменте Международной космической станции (МКС) завершатся уже в третьем квартале 2020 года. Во время тестов подтвердилась скорость интернета на МКС.

Как отмечается в материале ТАСС, ШСС включает в себя передающую аппаратуру, созданную ракетно-космической корпорацией «Энергия», и приёмную аппаратуру от компании «Информационные спутниковые системы» им. М.Ф. Решетнева (ИСС).

Уже проведённые испытания системы подтвердили её основные характеристики. Доказано, что она может передавать сообщения через спутники-ретрансляторы «Луч» со скоростью до 180 Мбит/с.

ТАСС напоминает, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что собственный широкополосный интернет на российском сегменте МКС появится к концу года.