Цифра дня: Какова средняя скорость мобильного интернета в России?

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily узнало, какова средняя скорость мобильного интернета в России и какие операторы связи предоставляют услуги лучшего качества.

Согласно пресс-релизу агентства, в октябре самым быстрым среди операторов «четвёрки» стал мобильный интернет «МегаФона». Средняя скорость по сети оператора приблизилась к 40 Мбит/сек. А вот у Tele2, например, к 14,5 Мбит/сек. Средняя же скорость мобильного интернета в России с учётом двух других операторов равна 24 Мбит/сек.

TelecomDaily производило замеры скорости с помощью приложения «Мегабитус» и на сертифицированном оборудовании. Агентство использовало данные, полученные в октябре более чем в 30 городах России.

Агентство также привело информацию по средней скорости интернета среди фиксированных операторов. У МГТС (МТС) она была равна 67 Мбит/сек, у «Ростелекома» — 55,3 Мбит/сек, у «ЭР-Телекома» – 39,8 Мбит/сек, у «Вымпелкома» – 31 Мбит/сек.