Цифра дня: Какую сумму штрафа Google выплатила России за неудаление ссылок на запрещённые сайты?

Роскомнадзор сообщил, что Google всё-таки оплатила штраф в размере 700 тысяч рублей, который ей назначило ведомство. Это наказание за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещённых в России сайтов.

Роскомнадзор поясняет, что Google не стала выполнять требование ведомства удалить ссылки на ресурсы, внесённые в реестр. Штраф был назначен компании ещё в июле, поскольку служба тогда пришла к выводу, что более трети запрещённых сайтов всё ещё попадаются в поисковой выдаче Google.

Компания платит уже второй крупный штраф из-за жалобы Роскомнадзора. В декабре прошлого года Google выплатила 500 тысяч рублей за аналогичный отказ подключиться к российскому реестру запрещённых информационных ресурсов.