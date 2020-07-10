Цифра дня: На сколько подорожала мобильная связь в России с начала года?

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучила тарифы российских операторов связи и узнала, на сколько подорожала мобильная связь в России с начала года.

По сообщению ведомства, в среднем услуги связи стали стоить больше на 4%. Представители ФАС также напомнили, что начали проверку повышения цен на архивные тарифы операторов Билайн, МТС, Мегафон и Tele2. Ранее ведомству поступили жалобы на ценовую политику компаний. Пока ФАС не нашла признаки нарушения законодательства: рост доходов от повышения тарифов находился на сопоставимом уровне с ростом расходов операторов.

Однако стоит отметить, что в июне ФАС вынесла Tele2 предупреждение за повышение стоимости услуг связи в среднем на 10%. Ведомство обязало оператора вернуть старые цены.