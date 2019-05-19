Цифра дня: На сколько снизилось число атак хакеров-борцов за справедливость?

Аналитики компании IBM X-Force подсчитали, что количество кибератак со стороны хакеров-активистов за последние четыре года упало на 95%.

Эксперты решили, что это может быть связано как с ослаблением хакерской группы Anonymous, так и с усилением надзора со стороны правоохранительных органов. Напомним, хакерами-активистами называют тех, кто использует кибератаки для продвижения политических идей, борьбы за свободу слова и права человека. Anonymous — самая известная и масштабная сеть таких хакеров. Они выступали против цензуры в интернете, антипиратских законов и др.

Пик деятельности Anonymous пришёлся на 2015 год. Тогда почти половина всех атаках принадлежала этой группировке. В 2016, однако, сеть начала дезинтегрироваться, движение раскололось. В это же время правоохранительные органы начали добиваться успехов в поиске хакеров. Были арестованы также известные активисты.

Аналитики считают, что сложившаяся ситуация может быть всего лишь затишьем, и группа Anonymous ещё имеет шансы возродиться.