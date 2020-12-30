Цифра дня: На сколько увеличится число стратегических бомбардировщиков у России?

И ещё одна новость от замминистра обороны России Алексея Криворучко. Он рассказал, на сколько увеличится число стратегических бомбардировщиков Ту-160 в парке военных сил страны в ближайшие семь лет.

Как говорит Криворучко, в течение семи лет количество Ту-160 на вооружении России вырастет как минимум на 50%. По его словам, этого позволит добиться реализация программ поставок. Замминистра утверждает, что соответствующие государственные контракты уже заключены. Их исполнение начнётся в 2021 году.

Стоит отметить, что бомбардировщик Ту-160 не новый. На вооружении он находится ещё с 1987 года. Тем не менее, пока считается подходящим для современных целей. Недавно командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) рассказал, что Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности полёта без посадки среди стратегических бомбардировщиков.