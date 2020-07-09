Цифра дня: На сколько в YouTube увеличилось количество дизлайков во время пандемии?

Эксперты рассказали об изменениях на крупнейшем видеохостинге мира — YouTube. В частности, они сообщили, на сколько увеличилось количество дизлайков во время пандемии.

За время режима самоизоляции просмотры на YouTube выросли на 30%. Пользователи стали ставить на 52% больше лайков и на 75% больше дизлайков.

Также стало известно, что за первое полугодие 2020 на видеохостинге прибавилось пользователей женщин — на 3,6%. Однако мужская аудитория всё ещё больше — 61%. Больше всего YouTube смотрят зрители 25-35 лет.

40% зрителей смотрят видео на YouTube по выходным — суббота и воскресенье являются самыми популярными днями. Пользователи стали больше заходить на сервис с мобильных устройств — 70%. Среди зрителей YouTube большинство — владельцы Android-смартфонов или планшетов (72%).