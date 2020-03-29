Цифра дня: На сколько выросла нагрузка на облачные сервисы Microsoft из-за пандемии коронавируса?

Microsoft рассказала о том, на сколько выросла нагрузка на облачные сервисы компании из-за пандемии коронавируса. Оказалось, что значительно.

Рост наблюдался в тех регионах, где жители были вынуждены прибегнуть к самоизоляции. В частности, в три раза увеличилось количество одновременных пользователей Windows Virtual Desktop. Кроме того, рекордных значений достигли показатели Microsoft Teams, Xbox Game Pass, Xbox Live и Mixer. В целом, нагрузка на облачные сервисы Microsoft выросла на 775%.

Чтобы как-то снизить нагрузку, компания временно запретила менять изображения в профилях пользователей, клубах, а также клубные фоны в Xbox Live. Также Microsoft пытается договориться с издателями игр, чтобы они распространяли крупные обновления в часы наименьшей нагрузки.