Цифра дня: На сколько выросло число сообщений пользователей во «ВКонтакте» за год?

Команда «ВКонтакте» продолжает делиться итогами года. На этот раз соцсеть рассказала об изменениях в статистике по аудитории.

Как сообщается, «ВКонтакте» остаётся главной соцсетью страны. По данным Mediascope, 47,5% аудитории рунета посещает площадку каждый день. За месяц охват достигает 76,8%.

На 50% выросло суточное количество сообщений во «ВКонтакте». Также на 22% увеличилось число тех, кто общается с помощью звонков в соцсети. Количество аудиосообщений прибавилось на 10%. За год было зафиксировано 900 млн просмотров видео и трансляций в сутки.

Также во «ВКонтакте» рассказали, что в два раза увеличилось число пользователей, которые играют на телефонах. А количество людей, слушающих подкасты, стало больше в 3,5 раза.