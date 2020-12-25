Цифра дня: На сколько выросло число сообщений пользователей во «ВКонтакте» за год?
выросло суточное число сообщений пользователей во «ВКонтакте» за год
Команда «ВКонтакте» продолжает делиться итогами года. На этот раз соцсеть рассказала об изменениях в статистике по аудитории.
Как сообщается, «ВКонтакте» остаётся главной соцсетью страны. По данным Mediascope, 47,5% аудитории рунета посещает площадку каждый день. За месяц охват достигает 76,8%.
На 50% выросло суточное количество сообщений во «ВКонтакте». Также на 22% увеличилось число тех, кто общается с помощью звонков в соцсети. Количество аудиосообщений прибавилось на 10%. За год было зафиксировано 900 млн просмотров видео и трансляций в сутки.
Также во «ВКонтакте» рассказали, что в два раза увеличилось число пользователей, которые играют на телефонах. А количество людей, слушающих подкасты, стало больше в 3,5 раза.