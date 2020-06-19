Цифра дня: На сколько выросло использование Telegram в России после разблокировки?

Вчера Роскомнадзор неожиданно заявил об отмене ограничений доступа к мессенджеру Telegram в России. Приложение блокировали с 2018 года, всё это время оно продолжало относительно стабильно работать с VPN. Тем не менее, свободный доступ к мессенджеру вызовет много позитивных изменений: и рост трафика, и увеличение скорости работы приложения. Уже сегодня СМИ сообщили, на сколько выросло использование Telegram в России после разблокировки.

Правда, пока есть информация только по сети одного оператора. Yota зафиксировала, что объём абонентского трафика в Telegram 19 июня оказался на 33% больше, чем днём ранее. Мессенджер вышел на второе место в топ-5 приложений для обмена сообщениями с долей аудитории в 20,6%.