Цифра дня: Насколько реже россияне стали заказывать товары из-за рубежа?

Федеральная таможенная служба (ФТС) рассказала, насколько реже россияне стали заказывать товары из-за рубежа. Первый квартал 2020 года предсказуемо пострадал от пандемии коронавирусной инфекции.

Сообщается, что за этот период количество посылок в рамках электронной торговли с другими странами снизилось на 22%. В то же время в России вырос спрос на товары отечественных интернет-магазинов — на 500%.

Если говорить подробнее, то за январь-март 2020 в рамках трансграничной электронной торговли было оформлено всего 71,9 млн отправлений. Это на 20,3 млн меньше, чем в прошлом году.

То, что количество заказов в зарубежных интернет-магазинах снизилось, подтвердил и президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Он объяснил это падением спроса на непродовольственные товары из-за пандемии.