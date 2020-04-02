Цифра дня: От скольких ядерных боеголовок избавилась Россия почти за полгода?

Госдепартамент США опубликовал данные о сокращении ядерного арсенала в России и США. Из документа стало известно, от скольких ядерных боеголовок избавилась Россия почти за полгода.

Сообщается, что с сентября прошлого года Москва сократила количество ядерных боеголовок на 100 штук. Вашингтон же за это время избавился только от трёх боеголовок. Таким образом России уменьшила свой арсенал более чем в 30 раз по сравнению с США.

Так, по состоянию на 1 марта, Россия располагает развёрнутыми 485 носителями ядерных вооружений — межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), тяжёлыми бомбардировщиками (ТБ), баллистическими ракетами на подлодках (БРПЛ), а США — 655. На этих носителях у Москвы расположены 1326 боеголовок, а у Вашингтона — 1373.