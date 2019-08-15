Цифра дня: Сколько 5G-устройств уже выпустили производители во всём мире?

Согласно данным Ассоциации GSA, по состоянию на август во всём мире представлены 100 моделей 5G-устройств. Это самые различные девайсы: начиная от смартфонов, и заканчивая мобильными точками доступа.

Как отмечает GSA, только небольшая часть из этих представленных устройств уже вышла на рынок. Некоторые из них могут так и не получить широкой распространённости или вовсе не поступить в продажу. Вот небольшой список устройств, которые уже запущены в массовое производство:

смарт-хаб для дома HTC 5G Hub;

роутер Huawei 5G CPE 2.0;

смартфон Huawei Mate 20 X 5G;

роутер Inseego R1000;

смартфон OnePlus 7 Pro 5G.

Также данные GSA показывают, что во всём мире лишь 39 операторов беспроводной связи анонсировали запуск 5G-сервисов, полностью совместимых со стандартами 3GPP. Тем не менее, на сегодняшний день 296 операторов в 100 странах уже готовы предоставлять 5G-услуги.