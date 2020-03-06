Цифра дня: Сколько абонентов Tele2 используют iPhone, а не Android?

Оператор сотовой связи Tele2 представил любопытную статистику. Из неё мы узнали, какова доля 4G-аппаратов в сети компании, и сколько абонентов Tele2 используют iPhone, а не Android.

Согласно пресс-релизу компании, в 2019 году смартфоны заняли 71% от общего числа устройств в сети Tele2. В прошлом году наблюдался рекордный прирост количества 4G-аппаратов — на 14%. Общая доля LTE-устройств среди смартфонов составила 83%.

Самыми популярными в 2019 году стали девайсы с диагональю экрана от 5,5 до 6 дюймов — 31% от всех смартфонов в сети Tele2.

Что касается операционных систем, то лидером стала Android. Её доля составила 88%. iOS-устройства заняли 11%, при этом они наиболее востребованы пользователями в Московском регионе.