Цифра дня: Сколько американцев верят в чипирование через вакцины от COVID?

Издание Vice поделилось исследованием, которое говорит о том, что пятая часть американцев верит в теорию заговора по поводу вакцины от COVID-19. Они боятся, что через шприц вместо препарата могут вводить микрочип для контроля за человеком.

Опрос проводила компания YouGov. Американцев спросили, использует ли правительство США вакцину от COVID-19, чтобы ввести микрочипы в людей. 5% опрошенных заявили, что уверены в этом, а 15%, что это вполне вероятно.

Это значит, что около 42 млн взрослых американцев верят в теорию заговора.

Опрос, проведённый в августе 2020 года, показал, что 45% россиян опасаются скрытого чипирования. Только 19% убеждены, что скрытое чипирование человека невозможно, а 35% сомневаются, но думают, что это «скорее, невозможно».