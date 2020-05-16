Цифра дня: Сколько бесплатных смартфонов с приложением для соблюдения карантина выдали москвичам?

Руководитель московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, сколько бесплатных смартфонов с приложением «Социальный мониторинг» для соблюдения карантина выдали москвичам.

В апреле на официальном сайте Мэра Москвы появилась информация, что людям, которые не имеют возможности установить «Социальный мониторинг» на свой телефон, будут на время лечения бесплатно выдавать смартфон с установленным приложением. После окончания лечения аппарат надо вернуть.

Лысенко сообщил, что в Москве было выдано около пяти тысяч таких устройств. Однако, по его словам, практика показала, что люди предпочитают пользоваться своим смартфоном, то есть установить на него «Социальный мониторинг».

Лысенко заявил, что сейчас приложением пользуются около 10 тысяч человек. Он также пояснил, что «Социальный мониторинг» предназначен не толко для пациентов с COVID-19, но и для людей с ОРВИ и граждан, которые контактировали с заражёнными.