Цифра дня: Сколько будет стоит доставка грузов с Луны при её освоении?

Представитель Российской академии наук (РАН) рассказал журналистам, во сколько будет обходиться человечеству возврат экипажей и доставка грузов с Луны, если мы её освоим. Сумма затрат ставит под сомнение целесообразность постройки человеческой базы на спутнике Земли.

На возврат экипажей и грузов придётся тратить около $15 миллиардов в год. РАН подсчитала это совместно с «Роскосмосом». На начальном этапе освоения Луны для транспортных перевозок со спутника на Землю будет требоваться примерно 200 тонн кислорода и 50 тонн водорода для топлива в год. Чтобы перевезти их заранее на Луну нужно потратить не менее указанной выше суммы.

Чтобы избавиться от таких затрат, необходимо наладить получение кислорода и водорода для создания ракетного топлива прямо на Луне. Но пока рабочей технологии не существует.