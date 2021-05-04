Цифра дня: Сколько часов тратят люди на просмотр Twitch?

В прошлом 2020 году фанаты киберспорта по всему миру потратили рекордные 27,9 млрд часов за просмотром соответствующего контента на стриминговых платформах. Среди этих платформ наиболее популярным был Twitch, на который пришлось 18,4 млрд часов.

В четвёртом квартале 2020 года Twitch смог похвастаться 5,4 млрд часов. В 2021 году этот показатель продолжил расти. Согласно новым данным 123scommesse.it, зрители по всему миру потратили 8,4 млрд часов за просмотром контента на Twitch с января 2021. Это на 40% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. На долю Twitch снова пришлось большинство просмотров — 70%.

В целом, за годы аудитория платформы значительно выросла. На США приходится почти 23% мирового трафика Twitch. Германия занимает второе место с долей 6,7%. За ней следуют Канада, Франция и Россия с долями 4,4%, 4,3% и 4% соответственно.