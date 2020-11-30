Цифра дня: Сколько человек будут жить в зоне действия 5G к концу 2020 года?

Эксперты выпустили отчёт Ericsson Mobility Report, в котором говорится, что к концу 2020 года в зоне действия сетей 5G будут жить более миллиарда человек. При этом количество подключений будет равно 220 млн по всему миру.

У экспертов прогнозы относительно 5G оптимистичные: они предполагают, что в 2026 году 4 из 10 подключений по всему миру будут приходится на сети пятого поколения. А в зоне действия 5G к тому времени будут проживать уже 60% мирового населения.

Сейчас в мире эксплуатируется 106 коммерческих 5G-сетей (в России нет ни одной). В основном рост наблюдается в Китае. Там уже на сети пятого поколения приходится 11-процентная доля всех подключений. На втором месте стоит Северная Америка.

Эксперты также предсказали, что возможности 5G будут всё больше использоваться в облачном гейминге.