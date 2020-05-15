Цифра дня: Сколько человек успели сделать бесплатный тест на коронавирус от Яндекса?

Стало известно, что Яндекс решил завершить проект по развозу тестов на коронавирус на дом. Всё потому, что в Москве запускают программу массового тестирования. Сегодня СМИ рассказали, сколько человек успели сделать бесплатный тест на коронавирус от Яндекса.

Как пишет РБК, компания успела провести около 20 тысяч бесплатных тестов на дому в трёх городах России. Однако этот проект закрыли. Как пояснили в Яндексе, сейчас сдать тест на коронавирус в России проще, чем месяц назад. Стало больше лабораторий, которые предлагают услугу. Кроме того, в Москве с сегодняшнего дня, 15 мая, начинается массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Поэтому Яндекс решил направить все ресурсы на организацию поездок врачей и социальных работников.

Напомним, в рамках массового тестирования москвичей — примерно 70 тысяч человек — каждые несколько дней будут приглашать на сдачу крови.