Цифра дня: Сколько человек в Европе умерли от загрязнения природы?

Европейское агентство по окружающей среде заявило, что в Европейском союзе 13% смертей связано с загрязнением окружающей среды.

Специалисты отметили, что европейцы постоянно подвергаются различным рискам, в том числе связанным с загрязнением воздуха, шумом и химическими веществами. А пандемия COVID-19, по мнению экспертов, является примером связи между человеческим здоровьем и «здоровьем» экосистем.

«Происхождение таких зоонозных инфекций (прим. которые передаются людям от животных) связано с деградацией окружающей среды и тем, как человек взаимодействует с животными в пищевой цепочке», — сообщили специалисты.

В их докладе сказано, что около 630 тысяч смертей в 2012 году в Европе и Британии могли быть вызваны именно загрязнением природы.