Цифра дня: Сколько человек в мире пользуются интернетом?

4,66
млрд человек в мире пользуются интернетом
Благодаря новому отчёту Digital 2021 стало известно, сколько человек в мире пользуются интернетом и соцсетями. Процент может показаться удивительным.
Отчёт выполнили организации We Are Social и Hootsuite. Он датируется январём 2021 года. Составители отталкивались от данных различных организаций. Информацию о населении планеты специалисты взяли у Организации Объединённых Наций. Всего на начало 2021 года на планете проживает 7,83 млрд людей.
Утверждается, что количество интернет-пользователей по всему миру составляет 4,66 млрд человек. Это 59,5% от населения планеты. Социальными сетями же пользуются 4,2 млрд человек или 53,6% от населений. Пользователей мобильных телефонов больше — 5,22 млрд или 66,6%.