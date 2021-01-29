Цифра дня: Сколько человек в мире пользуются интернетом?

Благодаря новому отчёту Digital 2021 стало известно, сколько человек в мире пользуются интернетом и соцсетями. Процент может показаться удивительным.

Отчёт выполнили организации We Are Social и Hootsuite. Он датируется январём 2021 года. Составители отталкивались от данных различных организаций. Информацию о населении планеты специалисты взяли у Организации Объединённых Наций. Всего на начало 2021 года на планете проживает 7,83 млрд людей.