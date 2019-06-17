Цифра дня: Сколько человек во всём мире пользуются интернетом?

Интернет-аналитик Мэри Микер (Mary Meeker) опубликовала ежегодный доклад о главных трендах интернет-рынка. Для его составления использовались данные за 2018 год. Из доклада стало известно, сколько людей пользуются интернетом во всём мире, и как много уделяют этому времени.

Оказалось, что в 2018 году количество интернет-пользователей составило 3,8 миллиарда человек. Это почти 51% населения Земли. Из всех этих интернет-пользователей более половины (53%) живут в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Годовой прирост составил 6%.

Выросло также и количество часов, которое в среднем пользователь проводит в интернете. Согласно докладу, обычный американец проводит в сети 6,3 часа в день. В 2016 году, например, это число равнялось 5,5. Аналитик также подсчитала, сколько людей во всём мире играют в видеоигры. Выяснилось, что 2,4 миллиарда человек.

Помимо этого, в докладе есть ещё много всего интересного. Целиком его можно посмотреть по этой ссылке.