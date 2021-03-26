Цифра дня: Сколько данных создало человечество в 2020 году?

Компания International Data Corporation (IDC) сообщила, каков был суммарный объём созданных и скопированных данных за 2020 год.

Аналитики рассказали, что в 2020 году объёмы генерируемых данных начали стремительно расти. Специалисты объяснили это тем, что пандемия коронавирусной инфекции вызвала широкое развитие платформ дистанционного обучения и удалённой работы. Также люди в самоизоляции стали потреблять больше контента.

Аналитики подсчитали, что в 2020 году общий объём сгенерированных данных составил 64,2 зеттабайта (1 зеттабайт — это миллиард терабайтов). Сообщается, что для дальнейшего использования было сохранено менее 2% информации. Основная часть данных имела временный характер.

Наиболее быстро рос сегмент данных устройств Интернета вещей. Затем следуют социальные сервисы.