Цифра дня: Сколько действующих боевых самолётов существует во всём мире?

Исследователи из Air Power подсчитали общее количество действующих боевых самолётов и определили, у какой страны их больше всего.

На первом месте по количеству боевой авиации оказались США (2826 самолёта), на втором – Китай (1624), и только на третьем — Россия (1591). Такие выводы сделали исследователи, изучив данные отчёта World Air Forces 2019 от портала FlightGlobal. Вот топ-10 по странам: