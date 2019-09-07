Цифра дня: Сколько действующих боевых самолётов существует во всём мире?

14 827
действующих боевых самолётов существует во всём мире
Исследователи из Air Power подсчитали общее количество действующих боевых самолётов и определили, у какой страны их больше всего.
На первом месте по количеству боевой авиации оказались США (2826 самолёта), на втором – Китай (1624), и только на третьем — Россия (1591). Такие выводы сделали исследователи, изучив данные отчёта World Air Forces 2019 от портала FlightGlobal. Вот топ-10 по странам:
Air Power
Сообщается, что на долю этих десяти стран приходится 64% от всех действующих боевых самолётов в мире (бомбардировщики тоже считали). А их насчитывается 14 827 штук.
Также исследователи опубликовали десятку самых массовых истребителей, фронтовых бомбардировщиков и штурмовиков. На первом месте расположился американский F-16.
Air Power