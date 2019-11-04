Цифра дня: Сколько денег Apple потратит на строительство жилья для небогатых людей?

Компания Apple заявила, что выделит $2,5 млрд на решение вопроса с жильём для жителей штата Калифорния. Там бушует жилищный кризис.

В течение двух лет Apple намеревается предоставить средства для решения различных аспектов проблемы. $1 млрд компания отдаст на кредиты для штата и местных организаций, которые должны будут построить жильё для людей с низким и средним доходом. Ещё $1 млрд отправится в ипотечный фонд для помощи людям, впервые покупающим жильё. Приоритет на доступ к данным деньгам получат сотрудники экстренных служб, учителя и ветераны.

$300 млн Apple заплатит за землю для строительства доступного жилья. $150 млн отдаст на поддержку жилищных проектов, $50 млн — благотворительной организации, помогающей бездомным.

Журналисты указывают, что за период с апреля по июнь 2019 года Сан-Франциско покинули почти 30 тысяч человек. Сложнее всего приобретать жильё учителям, пожарным, сотрудникам скорой помощи и работникам сферы услуг. Всё из-за высоких цен.