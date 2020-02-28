Цифра дня: Сколько денег было заработано на продажах через заблокированный в России Telegram?

Аналитики компании Admitad подсчитали, сколько денег было заработано на продажах через заблокированный в России Telegram в 2019 году. Как оказалось, в три раза больше, чем в 2018.

В прошлом году онлайн-продажи через мессенджер Павла Дурова составили 1,1 млрд рублей. Что интересно, Telegram всё ещё является не самым популярным приложением для общения в России. Однако более востребованные WhatsApp и Viber — это прежде всего коммуникационные сервисы, а не площадки для продаж.

Напомним также, что блокирование Telegram в России началось в апреле 2018 года. Действия регуляторных органов привели к нарушениям в работе многих сервисов, но почти не повлияли на доступность мессенджера в стране.