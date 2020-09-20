Цифра дня: Сколько денег Китай вложил в развитие искусственного интеллекта за четыре года?

СМИ сообщили, что с 2016 года Китай инвестировал $30 млрд в компании, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта (ИИ).

В 2016 году китайские власти заявили, что включают ИИ в план приоритетного развития. Это дало большие возможности стартапам, специализирующимся на искусственном интеллекте. Надо понимать, что за период с 1998 по 2020 годы сфера ИИ в Китае привлекла $35 млрд. То есть за последние четыре года в неё прибыло 86% средств.

Более трети от этой суммы досталось компаниям из Пекина. На втором месте расположился Шэньчжэнь, а на третьем — Шанхай.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин говорил, что искусственный интеллект может помочь стране усилить экономический рост.