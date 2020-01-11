Цифра дня: Сколько денег получает Россия от продажи оружия за границу?

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что объём долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд. При этом каждый год Россия экспортирует оружия и военной техники на $14-15 млрд.

Об этом Борисов рассказал курсантам военного учебного центра Сибирского федерального университета им. Героя России генерала В. П. Дубынина. По словам вице-премьера, $14-15 млрд — это серьёзная ежегодная прибавка к экономике страны.

Он также озвучил пример конкурентоспособного экспортного оружия. Это и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», являющиеся лидерами в своём сегменте, и истребитель четвёртого поколения Су-35. Борисов также упомянул перспективный Су-57 и заявил, что самолёты не уступают американским F-22 и F-35, а в некоторых лётно-технических характеристиках даже превосходят их.

Вице-премьер признал, что Россия немного отстаёт в области бортовой аппаратуры, но в ближайшее время «болезнь будет лечиться».