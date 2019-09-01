Цифра дня: Сколько денег потеряет Apple, чтобы сохранить цены на устройства на фоне торговой войны

Сегодня в США начали действовать повышенные пошлины на некоторые товары из Китая. Их годовой оборот оценивается в $52 миллиарда. Новые таможенные тарифы коснулись 19 товаров Apple. Но эксперты считают, что компания не станет повышать их стоимость для потребителя. Она лучше потратится сама.

CNBC пишет, что новые пошлины могут затронуть и наушники AirPods, и часы Apple Watch, и колонки HomePod, и даже моноблоки iMac. Однако эксперты J.P. Morgan уверены, что Apple не допустит повышения цен на устройства. Она предпочтёт компенсировать повышение таможенных пошлин из собственной прибыли. Из-за этого компания может потерять до $500 миллионов.

Ещё один вариант для Apple — добиться исключительного права не платить повышенные ставки. Но пока предпосылок к таким привилегиям для компании не предвидится.